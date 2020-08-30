Гармонисты, Tat Cult Fest и этномузыка: как Казань отмечала День республики

Концертная программа празднования Дня республики впечатляла разнообразием локаций и стилей. На площади у театра им. Г. Камала собралось больше сотни гармонистов — здесь отмечали 25-й по счету праздник народного творчества «Уйнагыз, гармуннар» («Играйте, гармони!»). А после того, как гармонисты стройными рядами ушли "брать Кремль", их место заняли лауреаты открытого фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман». Молодежь ждали и в Казанском кремле - здесь проходил фестиваль городской современной культуры и искусств Tat Cult Fest. А на пирсе Кремлевской набережной играли этномузыку. Успеть везде пытался фотокорреспондент "Реального времени".