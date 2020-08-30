Пространство книги: Нацбиблиотека РТ начала работу в НКЦ «Казань»

Сегодня в столице Татарстана вновь начала работу Нацбиблиотека РТ, переехавшая в здание НКЦ «Казань». В торжественном открытии обновленного здания приняли участи президент Рт Рустам Минниханов, зампредседателя Правительства России Марат Хуснуллин, Государственный Советник РТ, Герой труда РФ Минтимер Шаймиев, первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова, министр культуры РТ Ирада Аюпова и мэр Казани Ильсур Метшин.
Функционал здания Национальной библиотеки РТ представляет единое культурное пространство. Организованы выставочные площади, коворкинг и общедоступные пространства. Также созданы условия для хранения и реставрации редких и старинных книжных фондов. Открытие библиотеки - в фоторепортаже "Реального времени".
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