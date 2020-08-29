«Гонка героев — 2020»: новинки сезона и семиметровый «Эверест»

Сегодня на Свияжских холмах прошла «Гонка героев — 2020». Ее участники преодолели более 8 километров и 25 препятствий, рассчитанных на любой уровень физической подготовки.

Около 2000 участников боролись на трассе как с уже опробованными фирменными препятствиями, так и с новыми: вращающимися шестигранниками, рукоходом с веревками и рукоходом-сеткой. Главным из старых препятствий остается финальный семиметровый «Эверест».