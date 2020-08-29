День республики — 2020: Салават Фатхутдинов стал почетным гражданином Казани

Сегодня, накануне Дня республики и Дня города, в Казанской ратуше прошла традиционная церемония награждения званиями «Почетный гражданин Казани» и внесения в Книгу почета Казани. Звания «Почетный гражданин Казани» удостоен народный артист Татарстана и Башкортостана, заслуженный артист России певец Салават Фатхутдинов.
В Книгу почета Казани внесены имена ветерана Казанского вертолетного завода Валерия Карташева, генерального директора — главного конструктора АО «ЭНИКС» Валерия Побежимова, директора Казанской государственной медицинской академии Рустема Хасанова.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым