День республики — 2020: Салават Фатхутдинов стал почетным гражданином Казани

13:00, 29.08.2020 32
1/32
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня, накануне Дня республики и Дня города, в Казанской ратуше прошла традиционная церемония награждения званиями «Почетный гражданин Казани» и внесения в Книгу почета Казани. Звания «Почетный гражданин Казани» удостоен народный артист Татарстана и Башкортостана, заслуженный артист России певец Салават Фатхутдинов.

В Книгу почета Казани внесены имена ветерана Казанского вертолетного завода Валерия Карташева, генерального директора — главного конструктора АО «ЭНИКС» Валерия Побежимова, директора Казанской государственной медицинской академии Рустема Хасанова.


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи