Для нового завода ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима» по воде доставлено еще 29 единиц крупнотоннажного оборудования

29 единиц технологического оборудования доставило сегодня в Нижнекамск грузовое судно Svytoy Knyaz Vladimir. Оборудование предназначено для нового олефинового комплекса ЭП-600 ПАО «Нижнекамскнефтехим». На этот раз водным путем прибыло 13 позиций колонного и 15 позиций теплообменного оборудования, которое будет смонтировано на различных установках нового производства. Общий вес груза составил более 1000 тонн.
После разгрузки оборудование частично направят на склады временного хранения, а также на строительную площадку для монтажа. Строительство нового комплекса по выпуску этилена мощностью 600 тыс. тонн в год идет полным ходом. Всего на объекте мобилизованы 980 человек и 135 единиц техники. В настоящее время выполнены работы по устройству котлованов объемом более 260 тыс. куб. м, погружены более 24 000 свай, выполнены фундаменты объемом более 33 тыс. куб. м. На площадке приступили к монтажу металлоконструкций, устройству строительного городка, начаты работы по прокладке подземных сетей.
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И оборудование.
М мужики, перемещающие это оборудование.