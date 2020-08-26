Откуда? Из Елабуги! В Татарстане открылся распределительный центр продуктовой сети

Сегодня в Елабуге прошло торжественное открытие оптово-распределительного центра «Елабуга» компании X5 Ритейл Груп. В мероприятии принял участие премьер-министр РТ Алексей Песошин. До начала церемонии открытия Алексей Песошин и другие гости ознакомились с продукцией татарстанских производителей, представленной на специализированной выставке.
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