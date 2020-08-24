Тест на COVID-19 в аэропорту: как в Казани встречали рейс из Антальи

Сегодня пять дней, как Казани разрешили международные полеты, а татарстанская столица приняла уже шестой по счету рейс из Антальи. Лайнер прибыл в международный аэропорт города вечером, и пассажиров ждал «сюрприз» от встречавших медиков. Туристам предлагали провериться на COVID-19, и многие так и сделали.