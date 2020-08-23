10 фото недели: автомобили, скрипки, яхты и собаки

00:00, 23.08.2020 10
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Илья Репин
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Отмена очередного «пакета» коронавирусных ограничений позволила, наконец, проводить выставки, фестивали, концерты. А близящееся к концу лето заставляет поторопиться, чтобы наверстать все упущенное за время пандемии. Череда «тусовок» по интересам в фотоподборке «Реального времени» за минувшую неделю.

  • 1, 2. Интернациональная выставка собак CACIB Grand Zilant 2020.
  • 3. Выставка «Первые лица республики» в Казанском Кремле.
  • 4. Соревнования второго этапа 4-го сезона «Национальной парусной лиги».
  • 5. Первый в сезоне концерт оркестра La Primavera.
  • 6, 7. Открытие сезона в театре им. Камала.
  • 8. Выставка ретро-автомобилей.
  • 9, 10. Казанский велодевичник — 2020.

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