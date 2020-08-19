Бревна, поросшие мхом: в Татарстан вернулись культовые памятники деревянного зодчества

Памятники деревянного зодчества — Михаило-Архангельскую церковь и мечеть XIX века будут восстанавливать в Сокурах. Изъятые со скандалом у известного вологодского реставратора Александра Попова древние культовые сооружения вернулись на родину — в Татарстан. На площадку промышленного парка «Сокуры», где теперь будут восстанавливаться культовые объекты, организовали пресс-тур, чтобы журналисты оценили, какую работу провело ООО «Реставрационный центр — архитектура, производство, обучение» Александра Попова.
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