10 «профессиональных» фото недели: врачи, строители, водолазы и музыканты

00:00, 16.08.2020 10
На открытии второго корпуса Республиканской клинической инфекционной больницыНа открытии второго корпуса Республиканской клинической инфекционной больницыUen fest. Артисты театра юного зрителя имени Кариева во дворе дома по улице Вишневского.Подключение школ Татарстана к высокоскоростному интернетуДень памяти Виктора Цоя в Казанском музее соцбытаДень памяти Виктора Цоя в Казанском музее соцбытаЭкологическая акция на Глубоком озереЭкологическая акция на Глубоком озереБлаготворительный концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Казани для медперсонала и больных «ковидных» госпиталейБлаготворительный концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Казани для медперсонала и больных «ковидных» госпиталей
1/10
  • На открытии второго корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы
    Максим Платонов
  • На открытии второго корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы
    Максим Платонов
  • Uen fest. Артисты театра юного зрителя имени Кариева во дворе дома по улице Вишневского.
    Илья Репин
  • Подключение школ Татарстана к высокоскоростному интернету
    Ринат Назметдинов
  • День памяти Виктора Цоя в Казанском музее соцбыта
    Илья Репин
  • День памяти Виктора Цоя в Казанском музее соцбыта
    Илья Репин
  • Экологическая акция на Глубоком озере
    Ринат Назметдинов
  • Экологическая акция на Глубоком озере
    Ринат Назметдинов
  • Благотворительный концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Казани для медперсонала и больных «ковидных» госпиталей
    Илья Репин
  • Благотворительный концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Казани для медперсонала и больных «ковидных» госпиталей
    Илья Репин

На завершающейся неделе в центре внимания «Реального времени» оказались не просто люди, а представители определенных профессий. В первую очередь, конечно, врачи. Но не только они. В наших фоторепортажах «засветились» строители, в рекордные сроки обеспечившие республику новым корпусом инфекционной больницы, а теперь вместе со связистами обеспечивающие районные школы скоростным интернетом. Экологи и водолазы потрудились, чтобы окружающая нас среда стала чище. А финальным аккордом семидневки прозвучал концерт оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева, который музыканты дали для врачей и пациентов «ковидных» госпиталей во дворе того самого нового корпуса «инфекционки». 

  • 1—2. На открытии второго корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы.
  • 3. Uen fest. Артисты театра юного зрителя имени Кариева во дворе дома по улице Вишневского.
  • 4. Подключение школ Татарстана к высокоскоростному интернету.
  • 5—6. День памяти Виктора Цоя в Казанском музее соцбыта.
  • 7—8. Экологическая акция на Глубоком озере.
  • 9—10.  Благотворительный концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Казани для медперсонала и больных «ковидных» госпиталей.

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи