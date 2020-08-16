10 «профессиональных» фото недели: врачи, строители, водолазы и музыканты

На завершающейся неделе в центре внимания «Реального времени» оказались не просто люди, а представители определенных профессий. В первую очередь, конечно, врачи. Но не только они. В наших фоторепортажах «засветились» строители, в рекордные сроки обеспечившие республику новым корпусом инфекционной больницы, а теперь вместе со связистами обеспечивающие районные школы скоростным интернетом. Экологи и водолазы потрудились, чтобы окружающая нас среда стала чище. А финальным аккордом семидневки прозвучал концерт оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева, который музыканты дали для врачей и пациентов «ковидных» госпиталей во дворе того самого нового корпуса «инфекционки».
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