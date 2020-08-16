10 «профессиональных» фото недели: врачи, строители, водолазы и музыканты

На завершающейся неделе в центре внимания «Реального времени» оказались не просто люди, а представители определенных профессий. В первую очередь, конечно, врачи. Но не только они. В наших фоторепортажах «засветились» строители, в рекордные сроки обеспечившие республику новым корпусом инфекционной больницы, а теперь вместе со связистами обеспечивающие районные школы скоростным интернетом. Экологи и водолазы потрудились, чтобы окружающая нас среда стала чище. А финальным аккордом семидневки прозвучал концерт оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева, который музыканты дали для врачей и пациентов «ковидных» госпиталей во дворе того самого нового корпуса «инфекционки».



1—2. На открытии второго корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы.

3. Uen fest. Артисты театра юного зрителя имени Кариева во дворе дома по улице Вишневского.

4. Подключение школ Татарстана к высокоскоростному интернету.

5—6. День памяти Виктора Цоя в Казанском музее соцбыта.

7—8. Экологическая акция на Глубоком озере.

9—10. Благотворительный концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Казани для медперсонала и больных «ковидных» госпиталей.