10 фото недели: «месть» Ивану Грозному и объятия настоящих мужчин

Минувшая неделя принесла в Казань прохладу и дожди, что, впрочем, не сказалось на деловой и культурной жизни города. В казанском Кремле вручили госнаграды самым заслуженным татарстанцам. И антиковидные аксессуары в гардеробе — не помеха искренней радости новоиспеченных обладателей медалей и грамот. Художники, писавшие Казань на пленэре «Со-творение», наконец представили плоды своего творчества на суд зрителей. И, казалось бы, причем здесь Иван Грозный? Спортсмены из клуба «Стрела» в пух и прах разбили столичную «Славу». Остается пожелать здоровья представителям самого, пожалуй, контактного вида спорта — все-таки схватки на поле для других командных состязаний пусть и обыденное, но прискорбное явление, а вот для регби — неотъемлемый элемент игры. И в конце недели мусульмане отметили Курбан-байрам — по большей части на свежем воздухе, во избежание распространения вируса.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии