10 фото недели: «месть» Ивану Грозному и объятия настоящих мужчин

Минувшая неделя принесла в Казань прохладу и дожди, что, впрочем, не сказалось на деловой и культурной жизни города. В казанском Кремле вручили госнаграды самым заслуженным татарстанцам. И антиковидные аксессуары в гардеробе — не помеха искренней радости новоиспеченных обладателей медалей и грамот. Художники, писавшие Казань на пленэре «Со-творение», наконец представили плоды своего творчества на суд зрителей. И, казалось бы, причем здесь Иван Грозный? Спортсмены из клуба «Стрела» в пух и прах разбили столичную «Славу». Остается пожелать здоровья представителям самого, пожалуй, контактного вида спорта — все-таки схватки на поле для других командных состязаний пусть и обыденное, но прискорбное явление, а вот для регби — неотъемлемый элемент игры. И в конце недели мусульмане отметили Курбан-байрам — по большей части на свежем воздухе, во избежание распространения вируса.

1, 2. Вручение госнаград

3, 4. Выставка проекта «Со-творение»

5—7. Матч чемпионата России по регби между казанской «Стрелой» и московской «Славой»

8—10. Курбан-байрам