10 фото недели: «Стрижи» на земле и в небе, воспоминания о Лундстреме и портрет Казанки

00:00, 26.07.2020 10
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  • Ринат Назметдинов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Илья Репин
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В эти дни Казань принимала гостей. Знаменитые «Стрижи» полюбовались на сверхзвуковой Ту-144, что возле здания КАИ, киношники из Екатеринбурга снимают на улицах города сериал, посвященный Олегу Лундстрему, а на пленэре в Фуксовском саду художники пишут полотна к юбилею Татарской республики. Погода продолжает стоять чудесная, так и тянет окунуться в речку, особенно если ты — водолаз.  А в выходные гости из «Первого полета» расписались в небе над Казанкой. Так и написали: «Я выбираю небо».

  • 1. Экскурсия для пилотажной группы «Стрижи» в КНИТУ-КАИ имени А.Н. Туполева
  • 2 — 3. Так в Казани переоборудуют авто на метан... А так их после этого заправляют
  • 4. Съемки документального сериала «Обретение Родины»
  • 5. На пленэре-симпозиуме «Со-творение»
  • 6 — 7. Так работают военнослужащие взвода катеров Росгвардии
  • 8 — 10. Авиационный праздник «Я выбираю небо!»

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