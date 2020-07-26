10 фото недели: «Стрижи» на земле и в небе, воспоминания о Лундстреме и портрет Казанки

В эти дни Казань принимала гостей. Знаменитые «Стрижи» полюбовались на сверхзвуковой Ту-144, что возле здания КАИ, киношники из Екатеринбурга снимают на улицах города сериал, посвященный Олегу Лундстрему, а на пленэре в Фуксовском саду художники пишут полотна к юбилею Татарской республики. Погода продолжает стоять чудесная, так и тянет окунуться в речку, особенно если ты — водолаз. А в выходные гости из «Первого полета» расписались в небе над Казанкой. Так и написали: «Я выбираю небо».
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