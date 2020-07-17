«От общей Победы — к общему миру». В Казани встретили участников патриотического автопробега

Сегодня в Казань прибыл международный автопробег Владивосток — Москва «От общей Победы — к общему миру». Весь путь шесть участников автопробега преодолевают на знаменитой «Победе» и сопровождающем автомобиле. Патриотический автопробег стартовал 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны.
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