«От общей Победы — к общему миру». В Казани встретили участников патриотического автопробега

12:00, 17.07.2020 24
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казань прибыл международный автопробег  Владивосток — Москва «От общей Победы — к общему миру». Весь путь шесть участников автопробега преодолевают на знаменитой «Победе» и сопровождающем автомобиле. Патриотический автопробег стартовал 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны.


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