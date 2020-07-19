Значки и платки, книжки и... мишки! Как Музей соцбыта отмечает 40-летие «Олимпиады-80»

00:00, 19.07.2020 42
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В казанском Музее соцбыта открылась выставка «Олимпиада-80 — сорок лет». 22-е Олимпийские игры стартовали в Москве 19 июля 1980 года. Это стало исключительным событием для Советского Союза. К мероприятию было выпущено огромное количество сувенирной продукции, грампластинок, значков, почтовых марок, фото- и радиотехники, одежды и обуви с символикой предстоящей олимпиады. В экспозицию Музея соцбыта, посвященную юбилейной дате, вошли более тысячи предметов. 


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