Значки и платки, книжки и... мишки! Как Музей соцбыта отмечает 40-летие «Олимпиады-80»

В казанском Музее соцбыта открылась выставка «Олимпиада-80 — сорок лет». 22-е Олимпийские игры стартовали в Москве 19 июля 1980 года. Это стало исключительным событием для Советского Союза. К мероприятию было выпущено огромное количество сувенирной продукции, грампластинок, значков, почтовых марок, фото- и радиотехники, одежды и обуви с символикой предстоящей олимпиады. В экспозицию Музея соцбыта, посвященную юбилейной дате, вошли более тысячи предметов.