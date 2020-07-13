Предстоящие премьеры и семейная рассадка: Камаловский театр планирует новый сезон

Сегодня в Камаловском театре прошел сбор труппы. Актеры собрались «над стеной» — трансляция с Zoom велась на экране над сценой. В зрительном зале присутствовали директор театра Ильфир Якупов и главный режиссер Фарид Бикчантаев, которые рассказали о предстоящих премьерах сезона. А вот о том, когда театр начнет работу, рассказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.
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