Предстоящие премьеры и семейная рассадка: Камаловский театр планирует новый сезон

19:31, 13.07.2020 30
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Камаловском театре прошел сбор труппы. Актеры собрались «над стеной» — трансляция с Zoom велась на экране над сценой. В зрительном зале присутствовали директор театра Ильфир Якупов и главный режиссер Фарид Бикчантаев, которые рассказали о предстоящих премьерах сезона. А вот о том, когда театр начнет работу, рассказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. 


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