После «коронавирусного» перерыва: приговор убийце таксиста огласили в присутствии СМИ

Сегодня Верховный суд РТ вынес приговор по делу об убийстве водителя «Яндекс.Такси» Тимура Каюмова. Убийце Евгению Петрову смягчили срок, который ранее запрашивало следствие, уменьшив его на два года, но обвинение не исключает обжалования. После длительного ограничительного режима на заседании наконец-то разрешили присутствовать СМИ. Заседание суда — в фоторепортаже «Реального времени».
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