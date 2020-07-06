Поздние сроки и санитарные требования: как в Казани сдают ЕГЭ по русскому языку

12:18, 06.07.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 38
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в 10 часов в России стартовал самый массовый единый госэкзамен — по русскому языку. В Татарстане в этом году его сдают 17 тысяч 433 молодых человека, среди которых не только одиннадцатиклассники, но и 606 выпускников прошлых лет, и 229 вчерашних студентов колледжей и техникумов. Под пункты приема экзамена (ППЭ) оборудовали 83 общеобразовательные школы, еще 15 ППЭ организованы на дому — для ребят, которые по состоянию здоровья вынуждены учиться дома.

Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в проведения экзаменов. Чтобы избежать больших скоплений людей, ЕГЭ по русскому языку по всей стране проходит в два дня. Сегодня в республике экзамен сдавали 11 тысяч ребят, оставшиеся 6 тысяч придут на ППЭ завтра, 7 июля. Как сдают ЕГЭ по русскому языку в гимназии №183 Советского района Казани - в фоторепортаже "Реального времени".


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