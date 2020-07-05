10 фото недели: документ года, девушка с веслами и праздник детства

Главное событие минувшей недели, несомненно, — голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, завершившееся 1 июля. А для несовершеннолетних, еще не получивших право голоса, июль — время беззаботное. Коронавирусные ограничения потихоньку отменяются, и теперь можно поехать с друзьями в летний лагерь. Да и в городе есть чем заняться — спортплощадки, музеи, парки, хоть и с оговорками, но ждут гостей.
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