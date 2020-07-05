10 фото недели: документ года, девушка с веслами и праздник детства

Главное событие минувшей недели, несомненно, — голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, завершившееся 1 июля. А для несовершеннолетних, еще не получивших право голоса, июль — время беззаботное. Коронавирусные ограничения потихоньку отменяются, и теперь можно поехать с друзьями в летний лагерь. Да и в городе есть чем заняться — спортплощадки, музеи, парки, хоть и с оговорками, но ждут гостей.



1 — 3. Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ.

4 — 5. Тренировка юношеской и молодежной сборных России по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ в Центре гребных видов спорта.

6. Съемки фильма «Бойцовая рыбка из села Речное» в Алексеевском районе РТ.

7. Сергей Горобченко на съемках фильма «Бойцовая рыбка из села Речное» в Алексеевском районе РТ.

8. Фотовыставка «Хранители» о старообрядчестве в Галерее Константина Васильева в Казани.

9. На фотовыставке «Хранители» в Галерее Константина Васильева в Казани.

10. Заезд первой смены детей в лагерь «Солнечный».