10 фото недели: документ года, девушка с веслами и праздник детства

00:00, 05.07.2020 10
1/10
  • Илья Репин
  • Максим Платонов
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Максим Платонов

Главное событие минувшей недели, несомненно, — голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, завершившееся 1 июля. А для несовершеннолетних, еще не получивших право голоса, июль — время беззаботное. Коронавирусные ограничения потихоньку отменяются, и теперь можно поехать с друзьями в летний лагерь. Да и в городе есть чем заняться — спортплощадки, музеи, парки, хоть и с оговорками, но ждут гостей.

  • 1 — 3. Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ.
  • 4 — 5. Тренировка юношеской и молодежной сборных России по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ в Центре гребных видов спорта.
  • 6. Съемки фильма «Бойцовая рыбка из села Речное» в Алексеевском районе РТ.
  • 7. Сергей Горобченко на съемках фильма «Бойцовая рыбка из села Речное» в Алексеевском районе РТ.
  • 8. Фотовыставка «Хранители» о старообрядчестве в Галерее Константина Васильева в Казани.
  • 9. На фотовыставке «Хранители» в Галерее Константина Васильева в Казани.
  • 10. Заезд первой смены детей в лагерь «Солнечный».

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи