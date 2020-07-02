Впереди — Дуйсбург: как проходит подготовка в Центре гребных видов спорта

Сегодня представителям СМИ продемонстрировали работу Центра гребных видов спорта после возобновления тренировок на воде. В настоящее время в центре проходят тренировочные сборы сборной команды Республики Татарстан по гребле на байдарках и каноэ и юношеской и молодежной сборных России по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ. Молодежная сборная по академической гребле проходит подготовку к первенству Европы до 23 лет, которое пройдет в Дуйсбурге (Германия).