Открытие ДБО «Солнечный» прошло с соблюдением всех требований Роспотребнадзора

Сегодня в лагере «Солнечный» ПАО «Казаньоргсинтез» состоялся заезд первой смены детей на время летних каникул. Перед заселением врачи еще в автобусе осмотрели подростков на наличие симптомов ОРВИ и проверили температуру. На детской базе отдыха приняли необходимые меры для безопасности здоровья детей. Руководство лагеря выполнило все требования Роспотребнадзора, а это 27 пунктов. В палатах соблюдается дистанция. В корпусах на каждом этаже установили по два бактерицидных рециркулятора. Все сотрудники перед заездом прошли тестирование на COVID-19.
После заселения смены персонал не будет покидать территорию лагеря. Сотрудникам будут выдавать необходимое количество СИЗ, дезсредства. Вожатые дважды в день будут измерять температуру детей бесконтактными термометрами. На время смены на территорию лагеря родители допускаться не будут. В лагере также открыли новый корпус для отдыха спортсменов. Здесь обустроен обсерватор на случай заболевания детей.
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