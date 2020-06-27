Самый большой и самый экстремальный: под «Миллениумом» начали тестировать «Урам»

Сегодня, в День молодежи, в Казани стартовал тест-драйв крупнейшего экстрим-парка в России «Урам». Центр для любителей экстремальных видов спорта расположен под мостом «Миллениум» и состоит из восьми зон: скейт-парка, двух памп-треков для опытных и начинающих спортсменов, площадки для воркаута и паркура, стритбольного парка, эйр-парка и тренинг-зоны. Это самый большой экстрим-парк в России. Его территория составляет 1,9 гектара.



Для казанцев и гостей города экстрим-парк откроется, как только стабилизируется эпидемиологическая обстановка и завершатся все технические, подготовительные и пусконаладочные работы.