Самый большой и самый экстремальный: под «Миллениумом» начали тестировать «Урам»

17:00, 27.06.2020 37
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня, в День молодежи, в Казани стартовал тест-драйв крупнейшего экстрим-парка в России «Урам». Центр для любителей экстремальных видов спорта расположен под мостом «Миллениум» и состоит из восьми зон: скейт-парка, двух памп-треков для опытных и начинающих спортсменов, площадки для воркаута и паркура, стритбольного парка, эйр-парка и тренинг-зоны. Это самый большой экстрим-парк в России. Его территория составляет 1,9 гектара.

Для казанцев и гостей города экстрим-парк откроется, как только стабилизируется эпидемиологическая обстановка и завершатся все технические, подготовительные и пусконаладочные работы.


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