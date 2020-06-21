10 фото недели: репетиция парада Победы, крутые парни из «Стрелы» и масштабная Алтынчеч

Прошедшая неделя в первую очередь стала «генпрогоном» знаковых событий, предстоящих в ближайшее время, — парада Победы и голосования по поправкам к Конституции России. Разумеется, по-прежнему в масках и перчатках. В том же «обмундировании» обсуждали «дела свои скорбные» арендаторы ТЦ «Парк Хаус». А вот регбисты из клуба «Стрела», открывшие посткарантинный спортивный сезон разгромной победой над ЦСКА, обошлись без СИЗов. Художник-муралист Азат Алеев защищается респиратором, перчатками, наушниками и очками, но не от коронавируса, а от брызг краски: он создает галерею граффити памяти Хайдара Бигичева на стенах домов на казанской улице имени прославленного певца.



1. Как пройдет голосование по поправкам к Конституции РФ;

2. Встреча арендаторов ТЦ «Пак Хаус» в ТПП РТ;

3, 4. Стартовый матч чемпионата России по регби между казанской «Стрелой» и московским ЦСКА;

5, 6. Граффити, посвященное опере «Алтынчеч», и его автор Азат Алеев;

7—10. Подготовка и репетиция парада Победы в Казани.