10 фото недели: репетиция парада Победы, крутые парни из «Стрелы» и масштабная Алтынчеч

Прошедшая неделя в первую очередь стала «генпрогоном» знаковых событий, предстоящих в ближайшее время, — парада Победы и голосования по поправкам к Конституции России. Разумеется, по-прежнему в масках и перчатках. В том же «обмундировании» обсуждали «дела свои скорбные» арендаторы ТЦ «Парк Хаус». А вот регбисты из клуба «Стрела», открывшие посткарантинный спортивный сезон разгромной победой над ЦСКА, обошлись без СИЗов. Художник-муралист Азат Алеев защищается респиратором, перчатками, наушниками и очками, но не от коронавируса, а от брызг краски: он создает галерею граффити памяти Хайдара Бигичева на стенах домов на казанской улице имени прославленного певца.
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