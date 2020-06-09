Научная коммуникация в виртуальном формате: КФУ провел VR-тур для журналистов

Сегодня в КФУ финишировал VI Международный форум по педагогическому образованию, который в этом году прошел в виртуальном формате. К закрытию форума в Институте психологии и образования был приурочен «VR-тур в будущее с Казанским университетом». Журналисты смогли увидеть, как проходят заседания форума в формате VR, и протестировали шлем виртуальной реальности.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым