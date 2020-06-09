Научная коммуникация в виртуальном формате: КФУ провел VR-тур для журналистов

15:37, 09.06.2020 33
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в КФУ финишировал VI Международный форум по педагогическому образованию, который в этом году прошел в виртуальном формате. К закрытию форума в Институте психологии и образования был приурочен «VR-тур в будущее с Казанским университетом». Журналисты смогли увидеть, как проходят заседания форума в формате VR, и протестировали шлем виртуальной реальности.


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