«Большой ремонт» в «Салават купере»: как строители борются с холодными стенами и сквозняками

Главный строительный недостаток в домах первой очереди «Салават купере» — холодные стены и продувание — будет устранен к концу июня. Такое обещание дали заместитель исполнительного директора ГЖФ Владимир Никифоров и замначальника Управления капстроительства и реконструкции Казани Алмаз Фазылов по окончании заседания оперативного штаба. Как проходит «большой ремонт» по устранению строительных недоделок — в фоторепортаже «Реального времени».
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