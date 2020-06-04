«Большой ремонт» в «Салават купере»: как строители борются с холодными стенами и сквозняками

15:46, 04.06.2020 26
1/26
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Главный строительный недостаток в домах первой очереди «Салават купере» — холодные стены и продувание — будет устранен к концу июня. Такое обещание дали заместитель исполнительного директора ГЖФ Владимир Никифоров и замначальника Управления капстроительства и реконструкции Казани Алмаз Фазылов по окончании заседания оперативного штаба. Как проходит «большой ремонт» по устранению строительных недоделок — в фоторепортаже «Реального времени».


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи