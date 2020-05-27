Праймериз онлайн: электронное голосование сопровождает татарстанский ситуационный центр

В Татарстане продолжаются праймериз по определению кандидатов на муниципальные выборы, а также на допвыборы в Госдуму и Госсовет. Из-за пандемии предварительное голосование проводится онлайн – на специально созданной платформе. В дни предварительного голосования в Татарстанском региональном отделении «Единой России», создан ситуационный центр. На «горячую линию» центра поступает информация о ходе голосования в Татарстане.