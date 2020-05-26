Новая жизнь Самосыровской свалки: защитная мембрана, плодородный слой, саженцы рябины и остатки мусора

15:10, 26.05.2020 42
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

На Самосыровской свалке, закрытой гидроизоляционной мембраной и засыпанной метровым слоем грунта, начали высаживать деревья и кустарники. Здесь планируется высадить около 1500 саженцев рябины и кустарников спиреи. Как проходит этот этап рекультивации полигона, посмотрели сегодня корреспонденты «Реального времени».


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