В режиме самоизоляции: коронавирус посевной не помеха

Пандемия парализовала многие сферы жизни, но не сельское хозяйство. Посевная кампания в республике в разгаре. К счастью, и погода пока не подводит аграриев. Фотокорреспондент «Реального времени» побывал в тепличном хозяйстве, на птицеферме и на полях в Лаишевском районе и посмотрел, как идут дела у сельчан.
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