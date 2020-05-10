В режиме самоизоляции: коронавирус посевной не помеха

Пандемия парализовала многие сферы жизни, но не сельское хозяйство. Посевная кампания в республике в разгаре. К счастью, и погода пока не подводит аграриев. Фотокорреспондент «Реального времени» побывал в тепличном хозяйстве, на птицеферме и на полях в Лаишевском районе и посмотрел, как идут дела у сельчан.

