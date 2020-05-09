Энергокомпания «ТГК-16» поздравила ветеранов с Днем Победы

Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники АО «ТГК-16» поздравили с праздником ветеранов и тружеников тыла, работавших на Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ-1. Компания вручила им продуктовые корзины, цветы и оказала финансовую помощь. Сегодня ТГК-16 поддерживает 17 ветеранов.

Забота о ветеранах войны и тружениках тыла — важная часть социальной политики ТГК-16.

