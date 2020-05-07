Руководство ТАИФ-НК посетило подшефного ветерана и поздравило его с 75-летием со Дня Победы

Руководство АО «ТАИФ-НК» совместно с представителями администрации Нижнекамска и управления социальной защиты навестило подшефного ветерана Панфила Григорьевича Павлова и поздравило его с наступающим 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Панфилу Григорьевичу 94 года. На фронт он попал в 1943 году 17-летним мальчишкой. Служил связистом в стрелковом полку Приморского военного округа. Участвовал в Советско-японской войне, за что был награжден медалью «За победу над Японией».
В этом году в честь юбилейного Дня Победы руководством ТАИФ-НК принято решение преподнести подарок ветерану войны в виде капитального ремонта квартиры. Масштабные работы были начаты в апреле и завершены в преддверии великого праздника. Панфил Павлов поблагодарил компанию ТАИФ-НК за внимание, поддержку и постоянную заботу, которую предприятие оказывает его семье на протяжении уже многих лет.
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