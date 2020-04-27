«Лекарства и продукты на дом»: казанских волонтеров наградили за помощь пожилым и одиноким

Сегодня в Казани наградили самых активных волонтеров городского штаба. За месяц своей работы они помогли уже более чем 3200 пожилым и одиноким жителям города, в том числе доставили более 1500 бесплатных продуктовых наборов.
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