В период коронавирусной пандемии ПАО «Казаньоргсинтез» проводит регулярную дезинфекцию

ПАО «Казаньоргсинтез» для профилактики коронавирусной инфекции обрабатывает дезинфицирующими растворами помещения, где проводит время большое количество работников.

При пересменке турникеты и рамки КПП, через которые проходят сотрудники заводов, дезинфицируют каждые 15 минут. Также перед каждым рейсом все внутренние поверхности салонов вахтовых автобусов в автотранспортном цехе тщательно обрабатывают раствором «Индибак». Дезинфекция регулярно проводится и в общежитиях сотрудников «Казаньоргсинтеза».