В период коронавирусной пандемии ПАО «Казаньоргсинтез» проводит регулярную дезинфекцию

13:22, 20.04.2020 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время» 18
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  • Владимир Туник
  • Владимир Туник
  • Владимир Туник
  • Владимир Туник
  • Владимир Туник
  • Владимир Туник
  • Владимир Туник
  • Владимир Туник
  • Владимир Туник
  • Владимир Туник
  • Владимир Туник
  • Владимир Туник
  • Владимир Туник
  • Владимир Туник
  • Владимир Туник
  • Владимир Туник
  • Владимир Туник
  • Владимир Туник

ПАО «Казаньоргсинтез» для профилактики коронавирусной инфекции обрабатывает дезинфицирующими растворами помещения, где проводит время большое количество работников. 

При пересменке турникеты и рамки КПП, через которые проходят сотрудники заводов, дезинфицируют каждые 15 минут. Также перед каждым рейсом все внутренние поверхности салонов вахтовых автобусов в автотранспортном цехе тщательно обрабатывают раствором «Индибак». Дезинфекция регулярно проводится и в общежитиях сотрудников «Казаньоргсинтеза».

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