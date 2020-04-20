В период коронавирусной пандемии ПАО «Казаньоргсинтез» проводит регулярную дезинфекцию

ПАО «Казаньоргсинтез» для профилактики коронавирусной инфекции обрабатывает дезинфицирующими растворами помещения, где проводит время большое количество работников.
При пересменке турникеты и рамки КПП, через которые проходят сотрудники заводов, дезинфицируют каждые 15 минут. Также перед каждым рейсом все внутренние поверхности салонов вахтовых автобусов в автотранспортном цехе тщательно обрабатывают раствором «Индибак». Дезинфекция регулярно проводится и в общежитиях сотрудников «Казаньоргсинтеза».
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