Казань через две недели самоизоляции: как город готовится к весне

С 30 марта — вот уже две недели — Казань живет в режиме самоизоляции. По установленным правилам, выходить из дома имеют право только те, кто работает на непрерывно функционирующих предприятиях, в больницах, аптеках. Остаются на посту и сотрудники служб, отвечающих за жизнеобеспечение города. Что происходит в городе сегодня и как столица Татарстана «прихорашивается» к весне — в фоторепортаже «Реального времени».
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