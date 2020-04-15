Казань через две недели самоизоляции: как город готовится к весне

С 30 марта — вот уже две недели — Казань живет в режиме самоизоляции. По установленным правилам, выходить из дома имеют право только те, кто работает на непрерывно функционирующих предприятиях, в больницах, аптеках. Остаются на посту и сотрудники служб, отвечающих за жизнеобеспечение города. Что происходит в городе сегодня и как столица Татарстана «прихорашивается» к весне — в фоторепортаже «Реального времени».