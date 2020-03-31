Казань в первый день полной самоизоляции

С сегодняшнего дня в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции для всех жителей Татарстана действует режим самоизоляции, установленный постановлением республиканского кабмина. Теперь выходить из дома имеют право только те, кто работает на непрерывно функционирующих предприятиях, в больницах, аптеках. Всем остальным можно только сходить в близлежащие продуктовый магазин и аптеку. Как Казань выполняет режим самоизоляции — в фоторепортаже «Реального времени».