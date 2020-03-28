Казань простилась с Робертом Миннуллиным

15:00, 28.03.2020 39
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани состоялась церемония прощания с народным поэтом Татарстана Робертом Миннуллиным. Гражданская панихида прошла на площади перед театром имени Галиасгара Камала.

Лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая, поэт и публицист Роберт Миннуллин умер в ночь на 27 марта на 72-м году жизни после тяжелой болезни.

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