Казань простилась с Робертом Миннуллиным

Сегодня в Казани состоялась церемония прощания с народным поэтом Татарстана Робертом Миннуллиным. Гражданская панихида прошла на площади перед театром имени Галиасгара Камала.
Лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая, поэт и публицист Роберт Миннуллин умер в ночь на 27 марта на 72-м году жизни после тяжелой болезни.
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