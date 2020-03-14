«Времена года» в графике, живописи, слоновой кости и фарфоре. Новая выставка в галерее «Хазинэ»

08:00, 14.03.2020 40
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

В галерее «Хазинэ» в Казанском кремле открылась выставка «Весна. Лето. Осень. Зима. Аллегории в западноевропейском искусстве» из коллекции Ольги Затеевой. Ее предваряет экспозиция «Мифология», в залах которой представлена живопись и графика европейского искусства XVI – начала XIX веков из собрания ГМИИ РТ. На выставке побывали корреспонденты «Реального времени».

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