Цифровые картины и фарфоровые куклы: взгляд на природу женщины в семье Худяковых

Сегодня в Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась выставка Константина, Марины и Александры Худяковых «Световая и фарфоровая природа женщины». Экспозицию составляют произведения дизайнера, живописца, художника-мультимедиа, заслуженного художника России, академика Российской академии художеств, вице-президента и члена президиума РАХ Константина Худякова, его супруги, художника и дизайнера Марины Худяковой, а также авторские художественные куклы созданные их дочерью, членом Ассоциации художников-кукольников, академиком Российской академии художеств Александрой Константиновной Худяковой.
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