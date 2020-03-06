«Казаньоргсинтез» обновил базу ватерпольной команды в бассейне «Оргсинтез»

Перед очередной игрой клуба базу ватерпольной команды посетили генеральный директор ПАО "Казаньоргсинтез" Фарид Минигулов и президент СК ВВС "Синтез", депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров. Новую базу презентовал директор бассейна Алексей Курамшин.



У ватерполистов появилась отдельная профессиональная раздевалка с кабинетом врача, массажной, саунами и душевыми. Также в здании оборудовали тренерские комнаты и кабинеты администрации клуба, обновили тренажерный зал. Напомним, что осенью прошлого года в бассейне после ремонта открылась большая плавательная чаша, которую оборудовали в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами и подготовили для ведения телетрансляций. В "Оргсинтезе", кроме профессиональных ватерполистов, занимаются несколько спортивных школ и секций.

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