Подарок к 8 Марта: как Рустам Минниханов поучаствовал в выписке новорожденного

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов вместе с казанскими журналистами посетил Перинатальный центр Республиканской клинической больницы. Это ведущее учреждение акушерско-гинекологической службы третьего уровня. На его базе организовано оказание медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным и внедрены практически все самые современные методы диагностики и лечения акушерской патологии. Гости приняли участие в выписке новорожденного из Перинатального центра. Мальчик Раян родился 9 февраля 2020 года весом 4430 г, это третий ребенок в семье Муллахметовых.