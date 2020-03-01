На детской базе отдыха «Солнечный» ПАО «Казаньоргсинтез» отметили «Масленицу»

14:30, 01.03.2020 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время» 28
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Работники ПАО «Казаньоргсинтез» приняли участие в праздновании «Масленицы» на детской базе отдыха «Солнечный». Мероприятие посетил генеральный директор АО «ТАИФ», председатель Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов. Проводы зимы сопровождало традиционное чаепитие с блинами, гости состязались в спортивных соревнованиях и конкурсах. Главным событием праздника стало сжигание чучела.

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