На детской базе отдыха «Солнечный» ПАО «Казаньоргсинтез» отметили «Масленицу»

Работники ПАО «Казаньоргсинтез» приняли участие в праздновании «Масленицы» на детской базе отдыха «Солнечный». Мероприятие посетил генеральный директор АО «ТАИФ», председатель Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов. Проводы зимы сопровождало традиционное чаепитие с блинами, гости состязались в спортивных соревнованиях и конкурсах. Главным событием праздника стало сжигание чучела.
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