«Маркетинг #реальноговремени — 2020». Тренды для брендов: как прокачать бизнес в мире digital

28 февраля в Казани состоялась конференция «Маркетинг #реальноговремени. Тренды для брендов: как прокачать бизнес в мире digital». Лучшие спикеры-практики в области digital-маркетинга и PR рассказали о трендах, действенных каналах и инструментах продвижения, приведут кейсы с реальными цифрами эффективности. Фотоотчет об этом событии - в репортаже «Реального времени».