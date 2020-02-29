«Маркетинг #реальноговремени — 2020». Тренды для брендов: как прокачать бизнес в мире digital

28 февраля в Казани состоялась конференция «Маркетинг #реальноговремени. Тренды для брендов: как прокачать бизнес в мире digital». Лучшие спикеры-практики в области digital-маркетинга и PR рассказали о трендах, действенных каналах и инструментах продвижения, приведут кейсы с реальными цифрами эффективности. Фотоотчет об этом событии - в репортаже «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
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