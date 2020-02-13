В Камаловском возродили «Угасшие звезды»

Завтра в казанском театре им. Камала состоится премьера спектакля «Угасшие звезды». Фарид Бикчантаев возродил спектакль по пьесе Карима Тинчурина, снискавший славу еще в 1970-х годах в постановке Марселя Салимжанова. На репетиции в преддверии премьеры побывал фотокорреспондент «Реального времени».
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