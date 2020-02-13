В Камаловском возродили «Угасшие звезды»

18:20, 13.02.2020 22 1
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Завтра в казанском театре им. Камала состоится премьера спектакля «Угасшие звезды». Фарид Бикчантаев возродил спектакль по пьесе Карима Тинчурина, снискавший славу еще в 1970-х годах в постановке Марселя Салимжанова. На репетиции в преддверии премьеры побывал фотокорреспондент «Реального времени».

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14 фев
    какие актирсы красивые)
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