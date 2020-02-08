Для работников «Казаньоргсинтеза» открыли отдельный старт в марафоне «Лыжня России-2020»

16:46, 08.02.2020 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время» 18
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

8 февраля более 500 сотрудников ПАО «Казаньоргсинтез» приняли участие в «Лыжне России-2020». В зимнем марафоне, который традиционно проходит около стадиона «Локомотив» в Юдино, предприятие участвует каждый год. Специально для работников завода организаторы открывают отдельный забег. В этом году сотрудники «Казаньоргсинтеза» показали хорошие результаты. Инженер-лаборант управления качества Галина Суслова стала третьей в общем зачете на дистанции 30 км.

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