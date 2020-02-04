В Казани установили мемориальную доску Анасу Тазетдинову

Сегодня в Казани на здании приемной Президента России в РТ на Кремлевской, 12 установили мемориальную доску министру юстиции ТАССР Анасу Тазетдинову. Именно здесь находилось министерство юстиции республики в те годы, когда его возглавлял Тазетдинов: с 1971-го и до 1987-го.