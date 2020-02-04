В Казани установили мемориальную доску Анасу Тазетдинову

12:20, 04.02.2020 25 2
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Сегодня в Казани на здании приемной Президента России в РТ на Кремлевской, 12 установили мемориальную доску министру юстиции ТАССР Анасу Тазетдинову. Именно здесь находилось министерство юстиции республики в те годы, когда его возглавлял Тазетдинов: с 1971-го и до 1987-го.

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 04 фев
    Это хорошо, что Тазетдинова помнят....,а в этом здании в 1870 г. работал прокурором Казанского окружного суда видный русский юрист А.Ф Кони. Вот кого еще надо увековечить...
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  • Анонимно 05 фев
    Да, были люди. Кстати, на 22 фотографии рядом с Сафаровым в вязаной шапочке - новый министр юстиции РТ.
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