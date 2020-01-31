Все в одной платежке. Федеральному замминистра продемонстрировали татарстанский опыт

11:53, 31.01.2020 23
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня утром в офисе «Татэнергосбыта» замглавы федерального Минстроя Максиму Егорову, прибывшему в Казани для участия в итоговой коллегии республиканского минстроя, презентовали систему работы Единого расчетного центра и рассказали, как в республике внедряют единую счет-фактуру ЖКУ.

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