Коллегия Минтранса РТ: новые КАМАЗы, «УАЗ-Патриот», эвакуатор и «индивидуальная» автолавка

17:30, 24.01.2020 32
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня состоялось итоговое заседание коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ. Традиционно оно началось с трансляции фильма об основных итогах деятельности транспортного комплекса республики за прошедший год, а продолжилось постановкой задач на 2020-й, которые озвучил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин.

В рамках коллегии премьер-министр РТ Алексей Песошин и Ленар Сафин вручили государственные и ведомственные награды лучшим сотрудникам отрасли.

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