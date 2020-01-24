Коллегия Минтранса РТ: новые КАМАЗы, «УАЗ-Патриот», эвакуатор и «индивидуальная» автолавка

Сегодня состоялось итоговое заседание коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ. Традиционно оно началось с трансляции фильма об основных итогах деятельности транспортного комплекса республики за прошедший год, а продолжилось постановкой задач на 2020-й, которые озвучил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин.

В рамках коллегии премьер-министр РТ Алексей Песошин и Ленар Сафин вручили государственные и ведомственные награды лучшим сотрудникам отрасли.