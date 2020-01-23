Традиционный поставангард и Павел Филонов «в цифре». Шедевры российского искусства в ГСИ РТ

Сегодня в казанской Галерее современного искусства открылась выставка графики поставангарда 1920–1930-х годов. Новаторами этого направления искусства стали Илья Машков, Роберт Фальк, Павел Кузнецов.
Параллельно в ГСИ ГМИИ РТ реализуется проект «Павел Филонов и его ученики. Глаз видящий, глаз знающий» из собрания Русского музея. Сегодня в рамках проекта открылась мультимедийная инсталляция, созданная молодыми дизайнерами казанской студии мультимедиа ImpressIM.
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