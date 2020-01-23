Библиотека Зайнап Максудовой — в одном томе. В Казани презентовали исследование о татарской учительнице-библиографе

17:00, 23.01.2020 22
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Сегодня в литературном музее Габдуллы Тукая состоялась презентация книги «Библиотека Зайнап Максудовой». Книга Альфрида Бустанова увидела свет в московском издательском доме «Марджани» и является первым исследованием богатого рукописного собрания Зайнап Максудовой (1897–1980), которая будучи обычной учительницей внесла значительный вклад в дело сохранения и изучения татарской рукописной книги.

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