Долги по зарплате, травмы на производстве и очереди в детсад: на что татарстанцы жалуются омбудсмену

В 2019 году резко возросло число обращений к уполномоченному, связанных с нарушением трудовых прав. Если в 2018-м было принято всего порядка 150 таких обращений, то в минувшем, 2019 году, их количество составило уже порядка 227. Проблемы в трудовой сфере в республике сохраняются, констатировала уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская на заседании экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РТ.