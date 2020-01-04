Русалки, клоуны и барабанщики: как прошел фестиваль «Сани Казани»

17:00, 04.01.2020 29
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Сегодня в казанском парке им.Горького прошел ежегодный фестиваль «Сани Казани», на котором выбирали самые необычные санки. При определении победителей учитывались дальность спуска, оригинальность самого средства передвижения, а также перформанс перед стартом.

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