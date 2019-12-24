Новогодняя премьера в Камаловском: народные сказки на современный лад

19:00, 24.12.2019 32
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Сегодня в Татарском государственном академическом театре им.Г.Камала спостоялась премьер спектакля «Тан батыр». Мансур Гилязов написал по мотивам татарских народных сказок пьесу для семейного просмотра. Богатый неожиданными сюжетными ходами текст потребовал и ярких визуальных решений. В этом убедился фотокорреспондент «Реального времени».

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